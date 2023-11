La anécdota de Pablo Chiapella con los Reyes Magos: "Me cagué en las rodillas de Baltasar"

Pablo Motos ha recibido la visita de tres grandes cómicos de nuestro país en El Hormiguero, Pablo Chiapella, Santiago Segura y Ernesto Sevilla, que este fin de semana estrenan la última película en la que han trabajado juntos: La Navidad en sus manos.

Pablo Chiapella ha bromeado al inicio de la entrevista asegurando que nunca se había imaginado que acudiría al programa acompañado de su amigo Santiago Segura y que él sería "el gordo". Además, su apellido ha dado mucho que hablar durante los primeros minutos de la charla. ¡Siempre se confunden con él!

Después de hablar de la película que van a estrenar, Pablo Motos le ha preguntado a los invitados si tenían alguna anécdota navideña que contar y Pablo Chiapella ha sido el encargado de contar la mejor que os podéis imaginar. ¡Con un regalo final inesperado!

Cuando él era pequeño, en el banco en el que trabajaban sus padres iban los Reyes Magos para que los niños le pidiesen regalos y eso hizo él. "Yo había estado los días anteriores con dolor de estómago y sueltísimo", ha recalcado el humorista al inicio de la historia.

El problema vino cuando Pablo recibió un regalo que no le gustaba. "Me puse a llorar tanto y tal fue el disgusto que, sin querer, me cagué en las rodillas de Baltasar", ha confesado desatando la risa en plató. ¡Dale play al vídeo de arriba y escucha la anécdota al completo!