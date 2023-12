La anécdota de Lola Lolita con Maluma: "Fue horrible, me pasó sin querer"

La guinda a la gran semana de El Hormiguero la ha puesto Lola Lolita. Pablo Motos ha recibido por primera vez la visita de esta influencer, que cuenta con millones de seguidores en redes sociales. Durante la entrevista, ha explicado cómo es su día a día.

El presentador le ha preguntado por los famosos con los que ha grabado. La invitada, aunque ha reconocido que con Shakira consiguió uno de sus vídeos más vistos, quien más le ha gustado es Maluma.

Pablo ha comentado que una de las partes de su rutina es levantarse por la mañana, coger un avión y volar durante diez horas para hacer un vídeo de diez segundos. "Y por eso no me pagan", ha comentado Lolita entre risas. "Pero porque estoy grabando con alguien supertocho", ha añadido. Con todo, ha aclarado que casi todas esas grabaciones ocurren cuando el famoso visita España.

"Me pongo nerviosa", ha reconocido sobre su primer contacto con famosos como Maluma. "Lo vi en persona por primera vez en los Premios MTV de hace dos o tres años pero no tuve la oportunidad de conocerle porque me quedé dormida y no fui a la fiesta, y luego me comentaron que había ido", ha confesado. Pablo ha bromeado: "Eres bastante cromo". La invitada ha respondido: "Ay, madre mía, si yo te cuento".