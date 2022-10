El análisis de Arturo Pérez-Reverte sobre el sistema educativo: "No puedes tratar igual a un niño brillante que al que se niega a estudiar"

Arturo Pérez-Reverte ha visitado el plató de 'El Hormiguero' para presentar su nueva novela. El escritor no ha dudado en hablar en el programa sobre las nuevas generaciones, la educación y cómo nos educan para la muerte.

Reverte no ha querido meterse en "muchos jardines" como él mismo ha dicho, pero ha opinado sobre el sistema educativo y las últimas reformas de los políticos actuales: "Una niña o un niño tienen que poder ser ellos. Con sus errores, con sus aciertos...", ha señalado. "Yo repetí tres cursos en bachillerato, tres. Una con todo suspensos, me echaron el colegio y no fue ninguna tragedia", asegura. El escritor señala que se buscó la vida hasta que encontró su camino.

"No hay que rebajar al estudiante que brilla a la altura del mediocre"

"No puedes tratar igual al alumno brillante, que puede que el día de mañana sea el que haga mejor el mundo para los otros, que al que se niega a estudiar o no tiene el talento", apunta. "Todos deben tener las mismas oportunidades, eso está claro, eso es la igualdad, pero una vez dentro del sistema, al brillante hay que apoyarlo, ayudarlo y empujarlo. Al que no es brillante también hay que ayudarlo", añade en 'El Hormiguero'.

Para el escritor es un gran error rebajar al estudiante brillante a la altura del mediocre: "Si haces eso te cargas a todos", dice Reverte. Al escritor le contestó la secretaria de Educación y de Universidades a través de redes sociales a uno de los artículos que escribió sobre este mismo tema.