Alaska, sobre sus 25 años junto a Mario Vaquerizo: "No puedes cambiar al otro"

Alaska fue la encargada de cerrar aquella semana en El Hormiguero y lo hizo por todo lo alto. La cantante se ha convertido en invitada infinity por sus 20 visitas al programa. Un privilegio que solo cuatro famosos tienen en la historia del programa y Alaska se ha convertido en la quinta integrante de este prestigioso club.

Durante la entrevista, Alaska contó que este año ha cumplía 25 años con Mario Vaquerizo y Pablo Motos le ha preguntado por el secreto para estar tanto tiempo con alguien: "Cada uno necesita sus cosas y hay que respetarlo mucho", ha señalado en el programa.

Alaska aseguró que hay zonas de la otra persona donde no debes entrar. La artista también habló de la convivencia: "Tenemos la suerte de ser muy distintos a la hora de afrontar un conflicto", aseguró.

Aunque ella tiene claro que no hay ningún secreto: "Hay que currárselo, cada uno es como es, no puedes cambiar al otro, hay que adaptarse y eso no es algo malo", confesó.

Para ella es muy importante seguir queriendo a la otra persona: "Lo cierto es que no hay ningún truco o estás enamorado o no, y esto es así".

Alaska desveló cómo iban a celebrar su 25 aniversario: "Está complicado, pero me toca a mí organizarlo y tengo que pensarlo", confesó. ¡Nos encanta!

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa del 2 de mayo de 2024 que se ha vuelto a emitir este martes.