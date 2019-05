El lunes 20 de mayo, 'El Hormiguero 3.0' cumple 2.000 programas con la visita de Will Smith

LUNES 20 DE MAYO

Lunes 20 de mayo arrancamos la semana por todo lo alto: ¡El Hormiguero 3.0 cumple 2.000 programas!. Para celebrarlo nos acompaña en una noche tan especial uno de nuestros invitados fetiche: el actor norteamericano Will Smith. Hacía tres años que no nos reencontrábamos con él y ahora lo hemos hecho en Londres, hasta donde nos hemos desplazado para preparar un programa muy especial en el que Smith nos presenta su nueva película, Aladdin. El film, una emocionante adaptación de acción real del clásico animado de Disney, se estrena en España el 24 de mayo. Will Smith interpreta al Genio de la lámpara en esta versión en la que Mena Massoud da vida a Aladdin y Naomi Scott a la princesa Jasmín.