Roberto Leal: “Que Dios les coja confesados porque se van a enfrentar a retos imposibles”

Roberto Leal nos muestra la ilusión ante la nueva temporada de ‘El Desafío’. El presentador nos avanza que este año habrá pruebas nuevas que los concursantes se encontrarán esa misma semana.

Sobre los valientes, “son todos muy competitivos, van a venir con el cuchillo en la boca porque se la están jugando para sus fans” asegura Leal. La presión es otro de los factores a los que se enfrentan los concursantes de ‘El Desafío’.

El presentador hace balance de las increíbles marcas de concursantes de ediciones anteriores en la Apnea. Roberto Leal afirma que cree difícil batir esos tiempos pero que nada es imposible en este programa.

“Yo estoy dispuesto a todo y me divierto” asegura el presentador de ‘El Desafío’. Roberto Leal siente que el programa es una montaña rusa en la que se viven muchas emociones desde la alegría a las lágrimas en muy poco tiempo. No te pierdas los motivos del presentador para no perderte todo lo que viene en ‘El Desafío’.