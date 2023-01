Juan del Val: “Tengo mucha fe en los concursantes de esta temporada”

Juan del Val formará parte del jurado junto a Santiago Segura y Pilar Rubio. El escritor habla de las emociones de los concursantes durante las pruebas, “no les voy a penalizar si pretenden ganar puntos con la emoción, pero yo no me lo voy a creer”.

Volver a compartir plató con Pilar Rubio es uno de los principales alicientes para él. Han estado juntos en la anterior edición de ‘El Desafío’ y en ‘El Hormiguero’. “Es una persona que le pone voluntad a todo, transmite buen rollo y es muy buena persona”, ha admitido Juan del Val.

En cuanto a lo que se está rumoreando sobre si el jurado tiene, o no, que hacer retos para ganarse la confianza de los participantes, Juan del Val ha dejado claro que está totalmente en contra de ello: “No quiero hacer ninguna prueba, eso que lo hagan los concursantes, no tengo ganas”. No puedes perderte todo lo que ha dicho Juan del Val, ¡desliza!