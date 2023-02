El reproche de Laura Escanes a Pilar Rubio al recibir un uno: “Yo mi reto lo he conseguido y con eso me quedo”

Santiago Segura y Juan del Val valoran con un tres la prueba de la influencer mientras Pilar Rubio le da la puntuación más baja. Una nota que no le ha dejado satisfecha a Laura Escanes.

La concursante ha pasado de un pleno de dieces en el cuarto programa tras su increíble Apnea ha recibir la mínima nota por parte de la reina de los desafíos. Pilar Rubio justifica su uno a Laura Escanes, “Al final era un duelo y una gana y otra pierde” argumenta refiriéndose a su duelo con Rosa López.

Laura Escanes ha respondido a Pilar Rubio al recibir esa nota, “bueno todos entrenamos una barbaridad, pero yo el reto lo he hecho, no he fallado y con eso me quedo” afirmaba la concursante de ‘El Desafío’ orgullosa de su prueba.