La reflexión de Laura Escanes tras participar en ‘El Desafío’: “He descubierto cosas que no sabía que tenía dentro”

La tercera temporada de 'El Desafío' ha llegado a su fin con la victoria de Ana Guerra, coronándose como la nueva campeona en la primera final femenina en la historia del programa.

Entre las finalistas estaba Laura Escanes, que ha mostrado a lo largo de la edición una evolución notable. De hecho, la influencer se derrumbó en el plató al acabar su número en la final, y Laura ha usado su perfil de Instagram para contar su experiencia y todo lo que ha sentido a lo largo de esta temporada.

La influencer ha confirmado que todo lo que han visto de ella en 'El Desafío' es lo que es ella, y no miente cuando dice que el programa es muy intenso. "Empecé esta aventura con cero experiencia en el mundo de la televisión y con muchos miedos", comenta Laura, quien además confiesa que estaba pasando por una "época de mil cambios", pero que se veía cada vez mejor cada semana.

"He descubierto cosas que no sabía que tenía dentro"

Pero, sobre todo, se queda con lo más bonito que le ha dado 'El Desafío': "He descubierto cosas que no sabía que tenía dentro", comenta la influencer, ya que cuando pensaba que no iba a poder con una prueba, algo en ella le motivaba a seguir adelante. También se ha acordado de Roberto Leal y de todos los que aportan su granito de arena para hacer del programa lo que es: todo un éxito.

Para finalizar, Laura Escanes ha felicitado a Ana Guerra por ser la nueva campeona de 'El Desafío', recordándole que se apostaron una cena a que la cantante ganaba. ¿Cumplirán la apuesta?