El dardo de Boris a Pilar Rubio: “Pensé que amortizaría el chaqué si me invitaba a su boda, pero no fue así”

Boris Izaguirre va vestido de forma muy elegante con un chaqué para realizar su número de magia en ‘El Desafío’, “siempre he pensado que el traje de los magos es de los más glamuroso que hay” afirma el concursante.

“Yo me mandé hacer un chaqué para ir a la boda de Rafael Medina y Laura Vecino y pensé siempre que lo iba a amortizar si me invitaban a la de Pilar Rubio y Sergio Ramos, pero no fue así” explica Boris Izaguirre ante la cara de circunstancias de Pilar Rubio.

El escritor luce el chaqué por el plató de ‘El Desafío’ mientras justifica sus palabras a la miembro del jurado, “no es un reproche, mi amor” le confiesa Boris Izaguirre a Pilar Rubio. “Ahora me arrepiento” afirma la reina de los desafíos al ver al concursante desfilar con el chaqué a medida y la chistera. ¡Descubre cómo se ha tomado Pilar Rubio las palabras de Boris Izaguirre.