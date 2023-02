¡Quiero hacerlo marcha atrás!: Ana Guerra se envalentona con el segway en ‘El Desafío’

La cantante llega a los entrenamientos con el segway con bastante miedo, “mi nivel de torpeza sobre diez, creo que es diez mil” afirma Ana Guerra al hablar de su agilidad para mantenerse sobre el dispositivo de transporte.

“De momento no he comido suelo, pero no lo descarto” confesaba la concursante de ‘El Desafío’ durante sus entrenamientos con el segway, una prueba ante la que Ana Guerra ve peligrar su dientes.

El reto consiste en hacer un recorrido con el segway por el plató manejándolo con una bola en suspensión. Ana Guerra tendrá que superar el desafío finalizando el recorrido y procurando que la pelota no se caiga. ¿Lo habrá superado?