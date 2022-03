Santiago Segura: “No se me ocurre que tenga que rebajar el nivel de comentarios”

La segunda temporada de ‘El Desafío’ viene cargada de nuevos retos y con concursantes muy mediáticos. El jurado íntegro de la pasada edición repite este año, por lo que Segura seguirá acompañado de Tamara Falcó y Juan del Val; pero tendrán una nueva compañera en la mesa: Pilar Rubio, quien se suma a valorar a los concursantes en esta edición.

“Los participantes salen de su zona de confort para enfrentarse a desafíos que una mente enferma planea” bromea el cómico. Considera que este año todos los concursantes son bastante competitivos, pero hace hincapié en Raquel Sánchez Silva, Jesulín de Ubrique o Norma Duval a quienes ve especialmente motivados.

Advierte que habrá nuevos retos este año, y está expectante por ver como se desenvuelven los participantes. Comenta que, por ejemplo, El Monaguillo, lo está dando todo para cumplir las pruebas y ganar.

“María Pombo nos va a sorprender en esta edición”

Cuando es preguntado por su forma de puntuar, se defiende: “Siempre he intentado puntuar justamente, e intento no estar especialmente sarcástico o irónico”. Sostiene que las redes sociales son demasiado duras con los comentarios del jurado, y que en ocasiones se magnifican cosas que luego no son tales.

Asegura que el buen rollo entre jurado y participantes es absoluto.

“Las redes se deberían relajar un poco”

Sobre la pasada edición, explica que sus intercambios de palabras con Ana Peleteiro o David Bustamante se quedaron en una anécdota del programa y bromea con que después se van juntos a tomar algo. Sin embargo, los seguidores de los concursantes no reciben igual de bien las valoraciones en redes sociales.

Segura espera que los invitados que acudan al programa se esfuercen también en cumplir los desafíos al máximo, y que no suceda como en la pasada entrega con Marina Castaño.

Santiago Segura amenizará el programa sin ninguna duda, y exigirá el máximo rigor a los concursantes a través de sus valoraciones.

