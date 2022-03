Las lágrimas de El Monaguillo parten el corazón a Pilar Rubio

El Monaguillo no ha podido poner los diez palos en equilibrio durante su prueba y no ha podido contener las lágrimas al ver su desafío sin completar. Un momento lleno de emoción, en el que Norma Duval y Omar Montes no han dudado en acercarse a abrazar a su compañero de ‘El Desafío’.

El humorista no ha podido contener las lágrimas, sentimientos que ha transmitido también a los miembros del jurado que han empatizado con el humorista. Pilar Rubio lloraba mientras intentaba valorar la prueba del concursante.

¡Descubre este emotivo momento vivido en el plató de ‘El Desafío’!