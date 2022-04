El sarcasmo de Juan del Val con Omar Montes: “Me ha encantado la forma en que no le han indicado”

Juan del Val saca punta a la prueba realizada por Omar Montes en ‘El Desafío’. El concursante pidió al coach de la excavadora que no le diera ninguna indicación durante la realización de la prueba.

Jose María por su parte no le dio indicaciones directamente al concursante, pero comentaba en alto cosas con Roberto Leal. Detalle que no ha querido pasar por alto Juan del Val, “me ha encantado cómo no le han indicado a Omar Montes” confesaba el miembro del jurado de forma sarcástica.

¿Penalizará Juan del Val la prueba tras sus comentarios?