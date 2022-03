Norma Duval, sobre su desafío Eurovisión: “No lo he dominado bien, pero el humor ha compensado”

En el segundo programa de ‘El Desafío’ la vedette se enfrentaba a su primer duelo frente a Lorena Castell. Con mucho ritmo y un gran sentido del humor, las dos concursantes han replicado las canciones de Eurovisión en el plató de ‘El Desafío’.

El jurado no valoró demasiado alto el reto de Norma Duval, “no lo he dominado bien, no he tenido tiempo material para estudiar” afirmaba la concursante de ‘El Desafío’.

Lo positivo para Norma Duval del desafío Eurovisión es la ilusión y el humor que Lorena Castell y ella pusieron en la prueba.

Así ha vivido Norma Duval su reto de Eurovisión.