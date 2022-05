Norma Duval confiesa el problema que padece en la mano derecha: “Yo no tengo nervio cubital”

Norma Duval ha demostrado toda la edición que es una luchadora nata. La vedette se ha enfrentado en la Gran Final de ‘El Desafío’ al piano interpretando un tema de David Bustamante.

Al finalizar su reto, la concursante ha querido confesar un problema que padece en su mano. “Yo no me quiero lamentar, pero esta prueba ha sido realmente difícil porque yo no tengo nervio cubital en la mano derecha” afirmaba la veterana del programa.

Norma Duval asegura que su mano es muy problemática y ha pedido al jurado que no le quitasen puntos por contarlo. “Lo que menos has hecho esta edición ha sido lamentarte” le aseguraba Juan del Val valorando el increíble programa que ha realizado Norma Duval.