Juan Betancourt: “Yo voy a luchar por meterme en la final de ‘El Desafío’”

Juan Betancourt desea estar en la Gran Final de ‘El Desafío’. El concursante espera lucirse en su reto de la segunda semifinal para convertirse en uno de los afortunado que luche por ser el ganador de la segunda edición.

El modelo nos ha dado los motivos por los que le gustaría ser uno de los finalistas de ‘El Desafío’. Tras el diez de Santiago Segura el concursante se encuentra con la moral alta en el programa.

Además, Betancourt apela a su esfuerzo cada semana en los desafíos, “me lo he currado mucho, nunca he estado más cansado en mi vida, he hecho muy buenas pruebas y he fallado poco”.

El concursante ha querido hacer su porra sobre los concursantes que le gustaría que estuvieran en la Gran Final de ‘El Desafío’.

¡No te lo pierdas!