Santiago Segura pulsa el botón de la injusticia a favor de Pepe Navarro

Pepe Navarro no ha tenido su mejor noche. El concursante no ha podido ayudar todo lo que le gustaría a Adrián Lastra al no haber completado su reto de escapismo en el que la suerte le ha jugado una mala pasada.

El presentador se ha llevado los tres unos del jurado al fracasar en su desafío. Una nota ante la que Santiago Segura ha decidido levantarse y pulsar el botón de la injusticia a favor de Pepe Navarro.

De esta forma, el miembro del jurado ha sumado cinco puntos más a la valoración de Pepe Navarro que subirán al marcador de Adrián Lastra como finalista.