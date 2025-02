“Lo mismo le quita el récord a Mario Vaquerizo que a Ana Rosa Quintana”: las palabras de Santiago Segura sobre Sonsoles Ónega en El Desafío

¡Vaya desafío se ha marcado Sonsoles Ónega! Aunque el jurado estaba muy satisfecho con el resultado, la producción del programa no lo estará tanto después de ver cómo ha dejado el suelo la invitada.

Pilar Rubio, bromeando, le ha dicho a la invitada: “No solo has superado un desafío, has superado dos”. Además de no cargarse el suelo, solo la pegatina, tampoco ha habido heridos. Y lo más importante, ¡la pantalla sigue intacta!

Santiago Segura también ha querido añadir algo y su comentario ha sido tan impactante que no ha pasado desapercibido: “Lo mismo le quita el récord a Mario Vaquerizo, que a Ana Rosa Quintana”. El actor se ha declarado fan de la invitada porque como dice él, lo que se propone, lo consigue.