Gotzon Mantuliz, sobre su estreno en El Desafío: “Me lo he currado y he sufrido mucho”

El Desafío se ha estrenado por todo lo alto y lo ha hecho con un ganador indiscutible: Gotzon lograba la máxima puntuación al obtener los 30 puntos del jurado.

Gotzon Mantuliz, tras ganar la primera gala de la quinta temporada de El Desafío, nos ha transmitido su satisfacción con el resultado de su número. “Está feo que yo lo diga, pero me lo he currado y he sufrido mucho”, ha afirmado. Con esta frase nos refleja su felicidad, que también se podía apreciar en su rostro.

Asimismo, ha comentado que ha repasado el número varias veces en su cabeza y que esperaba con ganas la respuesta que le ha dado el jurado.

Gotzon ha expresado sus dudas acerca de si el resto de las pruebas van a lucir tan bien como esta, porque va a ser difícil mantener ese “nivelón”. Aún así, ha prometido “dar su 100 por cien sea lo que sea”, ha señalado.