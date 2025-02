El emotivo mensaje de Genoveva Casanova a las mujeres: "Todas necesitamos abrir y sacar el corazón siempre"

Genoveva Casanova ha conquistado a la audiencia con su último reto en El Desafío realizando con precisión una coreografía en la que se sincronizaba a la perfección con los 30 bailarines que la acompañaban.

La concursante no ha podido evitar emocionarse tras finalizar la prueba y nos ha confesado lo que está suponiendo su participación en el programa para ella. "El Desafío está siendo muy importante para mí", ha recalcado conteniendo las lágrimas.

Además, Genoveva ha querido lanzar un importante mensaje a las mujeres, para que no permitan que nadie les diga que no pueden o no sirven para hacer algo. "Todas necesitamos abrir y sacar el corazón siempre", ha asegurado.

Sin duda, esta edición del programa nos está regalando momentos únicos y nos está permitiendo conocer a concursantes que se dejan la piel. ¡Revive este emotivo momento en el vídeo de arriba!