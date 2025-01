"Al cuarto día decía, como esto no mejore...": la mala experiencia de Susana Saborido durante el rodaje de El Capitán en América

Este miércoles arranca El Capitán en América, el nuevo docureality llega a Antena 3 para contarnos las aventuras de la familia Sánchez Saborido en las Américas.

Para Susana esto ha sido una experiencia inolvidable: "Ha sido increíble, es algo que nunca habíamos hecho", declara en la rueda de prensa.

Para la mujer de Joaquín, los primeros días no fueron nada fáciles ya que sufrió una conjuntivitis vírica y lo paso muy mal: "Iba muy mal, al cuarto día decía como esto no mejore...", confiesa.

A pesar de la angustia que pasó, no se arrepiente de nada: "Cada día me decían que estaba mejor, pero yo me veía peor", cuenta entre risas.