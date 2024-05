“Calvos life matter”: la desternillante paridad que solicita un concursante a El 1%

Cristobal ha sido uno de los concursantes que ha tenido que abandonar el programa en la pregunta del 60%. El jugador ha asegurado que ha visto la respuesta justo cuando ha pulsado otra diferente.

“Fíjate que confiaba en ti, te he estado viendo y he dicho: este no tiene ni un pelo de tonto”, le ha dicho Arturo Valls bromeando con su look. Las bromas de calvo son un clásico del presentador, pero lo que no se esperaba era que el concursante le fuese a responder.

Cristobal ha comenzado hablando de la paridad y ha terminado dando un giro brutal de la conversación asegurando que no se refería a que hubiese el mismo número de hombres ni de mujeres, sino que hubiese la misma cantidad de calvos que gente con pelo. “Calvos life matter”, ha dicho bromeando. ¡No te lo puedes perder!