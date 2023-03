¡Qué dolor! Juanma falla la pregunta final y pierde el bote de 26.000 euros

Carmen Jordá y Juanma han debatido la respuesta final que será la decisiva para poder llevarse un bote acumulado de 26.000 euros en ‘El círculo de los famosos’. Los largometrajes de Walt Disney eran los protagonistas de esta última pregunta que hacía que al concursante se le saltaran las lágrimas al pensar en el posible desenlace.

Juanma se mostraba muy nervioso y hasta pedía disculpas por su actitud desesperada: “No me he sentido así en mi vida, no sé qué estoy haciendo ahora mismo”, decía con los ojos vidriosos. “Mi fantasía sería ganar”, decía haciendo un guiño a la respuesta que acababa de marcar.

Finalmente, tras unos segundos de suspense… la respuesta resultaba ser incorrecta. Todo el plató se iluminaba de rojo y el concursante se echaba las manos a la cabeza. Además, Juanra Bonet se lamentaba al confesar que él sí que sabía la respuesta. ¡Qué triste final!