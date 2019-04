Vero y Quique firman los papeles del divorcio

PROGRAMA FINAL | CASADOS A PRIMERA VISTA

Podemos decir que la boda de Vero y Quique tuvo una química no vista en las demás. Las otras parejas han envidiado su relación nada más conocerse pero entre ellos solo hay amistad. Quique ha dudado mucho a la hora de tomar la decisión definitiva pero Verónica parece haberlo tenido más claro “Las cosas las hago de corazón no de cabeza” y ella no se siente enamorada del madrileño. El fallo para Quique ha sido la convivencia, en la que dice se han enfriado las cosas. Lo que queda de este mes juntos es una gran amistad. Vero: "Le quiero tener en mi vida y Enrique tampoco quiere alejarse de ella: "me llevo una amiga para toda la vida".