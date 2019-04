Laura y Mariano se dan el 'Sí quiero'

PROGRAMA 3 | CASADOS A PRIMERA VISTA

Tras los nervios por descubrir cómo será la otra persona, Mariano y Laura llegan al altar en las playas de Cancún. La primera impresión de Laura no es muy positiva: "No me lo puedo creer no tiene nada que ver conmigo, no es el tipo de persona en la que me fijaría" La opinión de Mariano es todo lo contrario "Al hablar con ella me he tranquilizado". Tras un par de gestos cariñosos e intercambiar las primeras palabras Laura se siente más cómoda y segura 'Parece encantador'.