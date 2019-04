PROGRAMA 3 | CASADOS A PRIMERA VISTA

Laura llega con sus amigas a su habitación de hotel en Cancçun y encuentra encima de la cama una mesa de Mariano Zumel, su posible futuro marido. "No te conozco aún pero no puedo dejar de imaginarme que estamos destinados a encontrarnos", Laura se emociona con las palabras de Mariano y piensa cómo puede ser; "No me imaginaba esta complicidad sin conocernos"