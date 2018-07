"Mi héroe es Bernardo porque soporta a Andrea" por @SuperFalete

Sabrina, a pesar de hablar seis idiomas, no sabe si el bicho que ha visto se llama “dromedario” o “dormedario”. Pero no cesa en su interés por conocer el medio y le pregunta a Jonathan si el animal sobre el que van montados es un camello o un “dormedario”; a lo que él, como si fuera un auténtíco tuareg (un “toareg”, dice Jonathan) contesta que un dromedario es más grande que un camello. Por eso Jonathan dice que se siente como Lawrence de Arabia y se va animando hasta recitarle a Sabrina un precioso poema :

"Si una manzana cabe en un melón,

tu cariño en mi corazón"

Chimpón.

Dejamos este desierto y nos vamos al que Tito está pasando con Cristina. "Es más seca que un verano en Egipto", piensa él. Tito piensa que Cristina no es fogosa porque es catalana y Cristina cree que las bromas andaluzas que le hace todos los días Tito no las va a aguantar. Esto parece un capítulo de “Allí abajo”. Tito se esfuerza y lo mismo le baila un reggaeton al pie de la cama que escribe en el espejo del baño “Buenos días, `prinsesa´”. Se siente tan seguro de sí mismo que afirma que "Cuando vaya a Barcelona va a temblar, Barcelona, las Ramblas, el Rambo y Café Quijano"

José Ramón y Alberto están en París y la cosa pinta bastante bien, aunque con altibajos. Confiesan que se hacen sonreír el uno al otro y parece que encajan aunque siguen las dudas de ambos en cuanto el físico. Y todo ello a pesar de que José Ramón tiene un completo set de maquillaje y usa la misma laca que la abuela de Alberto. Esos detalles unen bastante, aunque luego reconozca que inicialmente pensó que no era su “prototipo”.

Mi héroe es Bernardo. Porque soporta a Andrea y porque suelta perlas como que "Los edificios altos de Nueva York me recuerdan a los Picos de Europa". Esta frase es muy de Paco Martínez Soria. También dice que le le encanta el cine, “como por ejemplo los Simpson”. Andrea y él han alquilado un tándem y han sobrevivido a la experiencia por muy poco. Él le dice que se siente como Richard Gere en Pretty Woman . Las comparaciones no son el fuerte de Bernardo, hay que reconocerlo.

Mientras tanto, Mónica y Pedro siguen en Mérida (México). Ella cada vez tiene altibajos más pronunciados y lo mismo le suelta un "no tienes nada que ver con la persona que quiero a mi lado" que comienza a besarle como cuando recoges a tu perrito después de dejarlo una semana con un conocido para irte de viaje. Pedro ya ha descubierto el secreto de Mónica y se llama “Mezcal de 40º” . Ella lo explica científicamente: “No me sube el alcohol, me sube la temperatura corporal y me entra un calentón que flipo”. Una vez de vuelta a España, Mónica registra la casa de Pedro y encuentra una lista de mujeres, algunas de ellas tachadas. Inquietante. ¿Estarán vivas? ¿Por qué no hemos vuelto a saber nada de Alexia? Qué miedo me da esta pareja.