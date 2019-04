Gloria y Salva acaban discutiendo en su noche de bodas: "Quedamos como amigos"

PROGRAMA 2 | CASADOS A PRIMERA VISTA

Tras las palabras de la madre de Salva, Gloria piensa que la relación con su ya marido no va a funcionar porque le recuerda a una relación anterior que fue un fracaso. Salva acude a la habitación del hotel donde se encuentra Gloria muy enfadada. Gloria le cuenta a Salva que no piensa tragar con las exigencias de su madre: "Yo lo he pasado mal una vez pero dos no". Salva le pide una oportunidad a su mujer de conocerle pero ésta no parece muy convencida. Salvador no entiende nada "Todos tenemos un pasado". La noche de bodas de Gloria y Salva ha sido una discusión constante. Todo ha quedado en 'Amigos' ¿Se ha desencantado Salva de Gloria?, ¿Qué pasará tras la frustrada noche de bodas?.