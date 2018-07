“Cuando vaya, va a temblar Barcelona, las Ramblas, el Rambo y Café Quijano”

PROGRAMA 4 | 'CASADOS A PRIMERA VISTA'

Después de un día en la playa, la recién pareja de casados tuvo su primera cena. Un encuentro que aprovecharon para conocer un poco más del otro. Cristina confesó que lleva 5 años y medio soltera mientras que Tito, que siempre tiene novia, lleva sólo 6 meses. El gaditano lo tiene claro: “Cuando nos enamoremos me independizo y me voy a Barcelona contigo”. Pero Cristina no está dispuesta a mantener a nadie.