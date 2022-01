Los ‘Sindulfos’ cumplen un mes como campeones de ‘¡Boom!’... ¡y cada vez más cerca del bote!

El 14 de diciembre llegaban a ‘¡Boom!’ los ‘Sindulfos’, obviamente con la intención de quedarse... ¡y lo están consiguiendo! Raúl, Jesús, Miguel y Vicente empezaron su aventura en el concurso pisando fuerte desde el primer momento y ya cumplen su primer mes en el programa.

Los ‘Sindulfos’ se convirtieron en campeones tras vencer a 'Metreros'. Los cuatro, compañeros de trabajo, vienen desde Zaragoza con un grito de guerra muy curioso: “¡Anacronópete!” ¿Te acuerdas de qué significa?

Desde sus inicios, los ‘Sindulfos’ apuntaban maneras. Los chicos han demostrado tener una gran coordinación entre ellos y, lo más importante, mucha confianza. Acompañados de la lógica y de un poco de suerte, los ‘Sindulfos’ nos han dejado con un amplio repertorio de aciertos. ¡Consiguieron el primer pleno en su tercer programa!

Siempre han tenido muy claro que se quieren ir de ‘¡Boom!’ con el bote entre las manos. Por el programa han pasado equipos muy buenos que han puesto en un aprieto a los zaragozanos, pero ellos nunca se han rendido, por mucho que les pisaran los talones. Luchando por llegar a la bomba final, ‘Sindulfos’ nos ha dejado remontadas increíbles.

Pero un mal día lo tiene cualquiera. En algunas bombas, la suerte no ha estado de parte de los ‘Sindulfos’ y se han visto un poco apurados al fallar. Aunque es cierto que acumulan más días buenos que malos, el equipo ha tenido algunos momentos un poco desastrosos.

Aunque la situación a veces no acompañe, los ‘Sindulfos’ nunca han perdido su buen sentido del humor. No hay programa en el que pierdan la oportunidad para contar una divertida anécdota que nos haga alucinar. En más de una ocasión, Juanra Bonet no ha podido aguantarse las carcajadas.

Tras un mes en ‘¡Boom!’, los ‘Sindulfos’ cada vez acumulan más experiencia y confianza, y el bote parece muy cercano. Raúl, Vicente, Jesús y Miguel ya conocen bien la bomba final y, en más de una ocasión, han rozado el premio con la punta de sus dedos. ¿Lo conseguirán?

Los ‘Sindulfos’ van por muy buen camino y no hay nadie que consiga derrotar a los actuales campeones de ‘¡Boom!’. Esperamos que este sea el primer 'cumplemés' de muchos y, quién sabe, quizás consigan llevarse el bote de más de 3 millones de euros muy pronto.