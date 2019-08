MEJORES MOMENTOS '¡BOOM!' 1 DE AGOSTO

Los concursantes del 'Paparajote team' han logrado vencer a 'Los pollos cowboys' y se han enfrentado por primera vez a la bomba final del programa. Los nervios y la inexperiencia han sido los protagonistas de esta fase en la que Juanra Bonet no ha podido evitar llamarles la atención: "Juan, ¿para qué te los has traído? No habéis ayudado nada".