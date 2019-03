¿Cuánto sabe Juanra Bonet sobre Arturo Valls?

EL MIÉRCOLES, CROSSOVER DE PRESENTADORES

El intercambio de programas entre Arturo Valls (Ahora Caigo) y Juanra Bonet (¡Boom!) está a la vuelta de la esquina. Es por ello que no hemos querido perder la ocasión y hemos sometido a los presentadores a un rápido test para comprobar cuánto sabe el uno del otro. Cuántos años tiene, película favorita, playa o montaña, serie favorita... Arturo no ha dado ni una, pero Juanra ha demostrado conocerle a la perfección. Hasta ha adivinado su serie favorita: ¡El Secreto de Puente Viejo! No te lo pierdas este miércoles 13 de abril: Juanra Bonet al frente de Ahora Caigo a las 18:45 horas y Arturo Valls en ¡Boom! a las 20:00 horas.