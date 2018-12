MEJORES MOMENTOS '¡BOOM!' 14 DE DICIEMBRE

Juanra Bonet se divierte mucho con la presentación de 'Baifas', la concursante Tina se traga todo el humo que aparece en la nueva bomba y el presentador bromea: "Tina te lo has comido otra vez todo, deja algo para los demás". Cuando Carmen cuenta que es profesora de inglés, el presentador responde "Oh la la" y la concursante Carmen entre risas le corrige con un "Hello". El equipo 'Baifas' nos explican de donde viene su nombre y que "no es malo estar como cabras". ¡Qué originales son los concursantes de '¡Boom!'!