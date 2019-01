MEJORES MOMENTOS '¡BOOM!' 25 DE ENERO

Abel, del equipo de 'Los Pitus', ha confesado que lo que verdaderamente le gustaría hacer tras terminar la carrera es dedicarse a la televisión: "Me mola el 'bussines'". Y Juanra Bonet no ha dudado en ponerse firme ante la posibilidad de que 'le quite el puesto'. ¡Broma!