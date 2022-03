Los ‘Sindulfos’ ya acumulan 63 programas en ‘¡Boom!’ y no es novedad que los reconozcan por la calle. Vicente ha vuelto a explicar de dónde proviene el nombre del equipo, pero hay muchas personas que aún no lo tienen claro y han decidido rebautizarlo.

Vicente ha querido recordar algunos de los motes que les han puesto los espectadores del programa. “Fíjate el nivel de desvergüenza”, ha comentado el zaragozano cuando ha desvelado que les han llamado hasta “Sílfides”. No obstante, hay una confusión aún más original y que es el nombre favorito de Raúl.

Jesús ha confesado que les han llamado “cosas peores” y que algunas no se pueden contar delante de cámara. Otro de los motes que han recibido los ‘Sindulfos’ es los ‘insulsos’, lo que según él les define "bastante bien”. El concursante ha confesado que, mientras les llamen, les da igual cómo lo hagan.

Además, han contado una anécdota. Debido a la pandemia, tuvieron que buscar a algún conocido que hiciera de reserva en caso de emergencia por si alguno no podía asistir. Se lo propusieron a un chico pero les dijo que no: “Porque le violentaba que no le llamen por su nombre”. ¿El motivo? Una vecina de su pueblo que también participó en un concurso televisivo hace años: el fallo que cometió aún le persigue a día de hoy.

Eso, a su vez, ha dado pie a los ‘Sindulfos’ para recordar los fallos más sonrojantes que han tenido en ‘¡Boom!’. Aunque se les ocurren varios, todos están relacionados con los animales.

