“¿Pero Miguel no es tu marido?”: Juanra Bonet no se entiende con Cristina en la presentación de los ‘Patitas’

Los nuevos rivales de los ‘Sindulfos’ en ‘¡Boom!’ tienen un nombre tan tierno como desconcertante: los ‘Patitas’. Esto ha llevado a Juanra Bonet a preguntar a los integrantes por el motivo que les llevó a ponerse ese nombre, pero la respuesta ha parecido no aclararle la duda.

Cristina ha tomado la palabra como portavoz del equipo y ha procedido a explicar la historia de cómo un amigo de su marido les bautizó así. Juanra, que parecía no entender nada, ha seguido intentando descifrar lo que decía la concursante. Cuando ha dado con ello, Cristina le ha dicho: “Por fin me he explicado” a lo que el presentador ha respondido diciendo: “No, por fin lo he entendido”.

Además, si el compañero de Miguel decide presentarse al programa, han dejado una pista sobre cómo podría llamarse su equipo si siguiese el mismo critero que los ‘Patitas’: cabezón. “Es un chupachups el señor”, ha dicho Juanra Bonet bromeando sobre dicho mote.

¿Lo habías entendido a la primera? ¡Vuelve a verlo!