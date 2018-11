Revive un momento inédito en '¡Boom!': los concursantes juegan hasta cuatro preguntas de desempate

MEJORES MOMENTOS '¡BOOM!' 2 DE NOVIEMBRE

Juanra Bonet plantea la pregunta de desempate de la bomba estratégica de '¡Boom!' después de dos jugadas perfectas por parte de ambos equipos, los 'Qect' y 'Los Lobos': una pregunta para los dos que jugarán a la vez. Valentín y Borja no pueden dudar para hacerse con la ventaja táctica de esta fase y no solo no dudan, si no que nadie se espera lo que va a pasar a continuación. ¡Revive este momento inédito!