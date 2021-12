¿Menta o pimiento? El fallo a la primera del ‘New team’ en ¡Boom!

Un nuevo equipo ha llegado a ‘¡Boom!’, y nunca mejor dicho. ‘New team’ se ha enfrentado a ‘Metreros’, que siguen sumando programas y ya van cuatro, pero no se puede decir que haya empezado el programa con buen pie.

Los nuevos concursantes, aficionados al fútbol, de ahí que compartan nombre con el equipo de Oliver y Benji, han tenido que adivinar qué planta tiene su origen en América. Han comenzado cortando cables con bastante seguridad y muy compenetrados, pero el problema ha llegado cuando han tenido que descartar la última opción.

Asun estaba muy segura desde el principio, pero sus otros tres compañeros coincidían en que esa no era la opción correcta. ¿Menta o pimiento? Finalmente, el ‘New team’ ha hecho explotar su primera bomba.

“¿Por qué no lo has dicho convencida?”, le ha reprochado Sara ante el arrepentimiento de Asun. La falta de autoridad de la concursante ha hecho que uno de ellos quede eliminado, pero un mal comienzo no significa un mal final.

¡Revive este momento en el video!