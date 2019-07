El golfo de Botnia permite a 'Los Lobos' llevarse el mayor bote de la televisión, 6.689.700 euros

Fue un 16 de mayo de 2017 cuando 'Los Lobos' aparecieron por primera vez en el programa presentado por Juanra Bonet. Desde ese momento, 'Los Lobos' no han dejado de crecer y '¡Boom!' con ellos. Casi un 18% de cuota de pantalla, cerca de 2.300.000 de espectadores, el concurso más visto en este momento y el bote más grande jamás dado en televisión son alguno de los logros. De ser profesor, periodista, ganadero o ingeniero han pasado a ser ya historia de la televisión.

Tras dos años en el concurso de Antena 3, 'Los Lobos' se han hecho con el espectacular bote de '¡Boom!', una proeza que les lleva a ganar el mayor premio de la historia de la televisión: 4.130.000 euros; más los 2.513.000 que ellos mismos habían acumulado.

Todo es mérito de Manu, Erundino, Alberto y Valentín, a los que hay que añadir al fallecido Jose Pinto. Entre todos, 505 programas a sus espaldas, todo un récord Guinness. Por eso, la emoción se ha desbordado tras la pregunta número 15 de la bomba final: "¿Qué golfo del mar Báltico está situado entre Suecia y Finlandia?". "El golfo de Botnia", respondieron 'Los Lobos'. Y, a partir de ahí, confeti, abrazos y mucha, mucha alegría.

Valentín: "Quiero acordarme de Jose Pinto y de lo que le echo de menos"

Un final feliz tras 505 programas, tras más de dos años en '¡Boom!'

Aún asimilando lo ocurrido, todos y cada uno de 'Los Lobos' se han acordado de Jose Pinto y le han dedicado esta victoria. Y también han descrito sus sensaciones tras llevarse el mayor premio jamás ganado en un concurso de televisión. "Quiero acordarme de él y de lo que le echo de menos", ha dicho Valentín, haciendo eco del sentir de todos.

Con 'Los Lobos' se ha escrito toda una de '¡Boom!' e, incluso, más allá de este concurso, en la historia de la televisión. Durante 505 programas han sido la compañía de al menos 2 millones de personas cada tarde. Más de dos años en los que los espectadores han compartido sus historias, sus anécdotas, sus alegrías y sus frustraciones, como ver al final de cada programa cómo explotaba la bomba final que les dejaba sin bote... hasta este 8 de julio.

Han sido muchas las ocasiones en las que 'Los Lobos' se han quedado a sólo una o dos preguntas de llevarse el gran premio de '¡Boom!'. Sin embargo, el bote ha ido creciendo inevitablemente hasta convertirse en una cifra récord de 4.130.000 euros. Y ahí permanecían Manu, Erundino, Valentín y Jose y después Alberto, programa tras programa. Es lógico, por tanto, que para Juanra Bonet sea difícil creer que ya no estarán ahí a partir de ahora acompañándole. Y esas palabras de cariño y agradecimiento son las que el presentador les ha dedicado a la hora de la despedida.

'Los Lobos' han demostrado siempre ser unos eruditos, unas enciclopedias andantes, unos expertos en prácticamente todas las materias. Por eso, estaban convencidos de que este momento, el de la alegría desbordante, acabaría llegando. Tarde o temprano. Y ya nunca van a olvidar las 15 preguntas con las que se han llevado el gran bote. ¿Y qué es lo primero que van a hacer con el dinero? Entre sus respuestas, ninguna extravagancia: familia y cumplir promesas, y disfrutar de la tranquilidad y de la familia.

Manu: "No he sonreído más en mi vida"

"No he sonreído más en mi vida", aseguraba un Manu radiante tras conquistar el bote. "Me he comprado siempre camisetas y camisas bonitas para esto y me ha pillado con el polo más feo", bromeaba Valentín. Erundino, por su parte, se sentía agradecido a todo el equipo de '¡Boom!': "Tengo ganas de darles un abrazo". Y Alberto vivía con intensidad un momento que pensó que "no llegaría nunca".

Éste ha sido parte del secreto de su éxito. No el de llevarse el bote, sino el de ganarse el cariño del público. Su naturalidad, su simpatía. Tan cerca y tan lejos queda ya aquel 16 de mayo de 2017 en el que desactivaron su primera bomba. Con ellos hemos reído y hemos llorado, y hemos sufrido la pérdida del querido Jose Pinto, el ganadero de Salamanca de aspecto bonachón y entrañable. Son momentos de '¡Boom!' y momentos de la televisión que ha forman parte de la memoria colectiva.

Lo que queda ahora es un volver a empezar. Para ellos, una nueva vida disfrutando del gran bote más todo lo que ya habían acumulado. Para '¡Boom!', recibir nuevos concursantes que intentarán emular a 'Los Lobos', un equipo para siempre inolvidable.