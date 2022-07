Fico se estrena bailando en ‘¡Boom!’ al ritmo de ‘Los Rebeldes’

El primer programa de Fico con ‘Sindulfos’ ha tenido mucho ritmo. El equipo, Juanra Bonet y los ‘Martinis’ han bailado en ‘¡Boom!’ al ritmo de la canción ‘El rock del hombre lobo’ de Los Rebeldes. Y con este baile han celebrado que los ‘Sindulfos’ han desactivado su segunda bomba negra.

Fico no estaba muy seguro de si bailar o no, y el equipo ha advertido: “A los nuevos que entran les hacemos casting de baile”. Sin embargo, los que llegan al equipo no son los que mejor lo hacen según Vicente. ¿Cómo lo habrá hecho Fico? ¡Muy atento al vídeo!

Los ‘Sindulfos’ llegan a su programa 150 de ‘¡Boom!’... con un relevo en sus filas