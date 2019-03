Eurocampeones

MOMENTOS 20 DE NOVIEMBRE

Para competir con unos maños (’Los Comanches’), dada mejor que otro equipo de maños: ‘Los Raquelicos’. Y a pesar de que estos aragoneses lo han intentado con todas sus fuerzas, no han podido destronar a los reyes de ‘¡Boom!’, sobretodo fallando preguntas como qué país ha sido el que ha ganado más veces el festival de Eurovisión. ¿Lo sabes? Te invitamos a recuperar este momento de nuestro último programa. Una pista: no, no es España. La, la, la, laaaaa…