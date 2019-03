Están muy "alives"

‘Piselo’ son un grupo de jóvenes andaluces que no han podido cerrar el paso a los campeones ‘Comanches’, pero no p‘Piselo’ son un grupo de jóvenes andaluces que no han podido cerrar el paso a los campeones ‘Comanches’, pero no por eso han cejado en su intento de transmitir buen rollo en plató de ¡Boom!: se han presentado en el concurso haciéndose un selfie y han bailado al estilo setentero todo un clásico de la época, el ‘Stayin’ Alive’ de los Bee Gees.or eso han cejado en su intento de transmitir buen rollo en plató de ¡Boom!: se han presentado en el concurso haciéndose un selfie y han bailado al estilo setentero todo un clásico de la época, el ‘Stayin’ Alive’ de los Bee Gees.

Publicidad