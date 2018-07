El plató de '¡Boom!' se convierte en una pasarela de moda

MOMENTOS '¡BOOM!' 18 OCTUBRE

'Los lobos' han improvisado su propia pasarela sobre la que han lucido las mejores poses a ritmo de la mítica canción "Here Comes the Hotstepper". Todos los integrantes del equipo se han animado y han desfilado como unos profesionales más. ¡Estos chicos no paran de sorprendernos!