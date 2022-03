Decisión fatal: Raúl va “a la brava” y los ‘Sindulfos’ acaban pagando preferir Mónaco a España en ‘¡Boom!’

Los ‘Sindulfos’ han llegado a la última bomba negra dispuestos a romper el empate con ‘Los junis’. Ambos equipos habían fallado una bomba y, en esta ocación, los veteranos contaban con la ventaja que habían ganado en la primera prueba.

¿España o Mónaco? Los ‘Sindulfos’ han tenido la oportunidad de elegir tema. “Tendríamos que saber más de España, entiendo”, ha supuesto Vicente. Pero Raúl, que siempre “va a la brava”, prefiere Mónaco y sus compañeros le siguen. Juanra Bonet no se esperaba, para nada, esta decisión.

Los ‘Sindulfos’ han tenido que adivinar cuál de estas afirmaciones es verdad: ‘su punto más alto es de 800 metros’, ‘el italiano es su lengua oficial la cruzan dos ríos’, ‘estuvo bajo dominio español’ y ‘cuenta con ejército propio’. ¿Sabes cuál es?

Los ‘Sindulfos’ no estaban muy seguros, pero sí que había una de las respuestas que no les sonaba para nada. Raúl, experto en historia, no ha desmentido la teoría de Vicente y Miguel y han descartado esa opción. ¡Menudo susto se han llevado! El equipo no se esperaba que la bomba fuese a estallar tan pronto.

“Teníamos que haber elegido España”, se ha arrepentido Vicente. Los ‘Sindulfos’ y ‘Los Juanis’ han terminado la fase inicial empatados a 600 euros, tras hacer estallar dos bombas cada equipo. ¿Quién conseguirá remontar?

