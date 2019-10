MEJORES MOMENTOS | 10 DE OCTUBRE

El equipo 'COF' ha dejado muy buenos momentos en '¡Boom!', pero no ha sido capaz de destronar al vigente campeón del programa. Las concursantes, que venían desde Barcelona y querían el bote para construir un refugio para ratas, han amenizado el duelo frente a 'Los dispersos' contándonos muchas curiosidades sobre esta particular mascota. Pero durante la despedida, a pesar de estar satisfechas y haberlo pasado muy bien, una de ellas ha contestado con un tajante "no" a la pregunta de Juanra Bonet... antes de estallar y reír a carcajadas junto a sus compañeras y el presentador. ¡No te lo pierdas!