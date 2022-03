Marc y Pau han sido los únicos ‘Torrijas Boys’ que no estaban eliminados cuando ha llegado el momento de enfrentarse a la fase clasificatoria. El equipo lo tenía muy difícil, ya que durante casi todo el programa su marcador ha ido por debajo del de sus adversarios y tenían que intentar igualar los 4.700 euros de los ‘Sindulfos’.

Pero sin ningún tipo de miedo, los ‘Torrijas Boys’ se han puesto manos a la obra. La bomba clasificatoria ha comenzado con el turno de Marc, que ha conseguido adivinar varias respuestas. Sin embargo, tras fallar, la mala racha de su compañero comenzaría.

Marc no ha tenido su mejor día y, aunque ha tenido más de una oportunidad, no ha conseguido responder correctamente ninguna de las preguntas del presentador. ¡Ya no sabía dónde meterse! Si no ha conseguido el récord histórico de fallos en la bomba clasificatoria, está claro que sí entra en el podio.

Ante la situación, sus compañeros no han podido aguantar la risa al terminar la fase. “A veces pasa, sale cruz todo el rato, hay lapsus…”, le ha consolado Juanra Bonet.

