Una canción de Mark Knopfler

MOMENTOS 26 DE OCTUBRE

La alegría en casa del ‘Demoliton Van’ dura poco; el equipo valenciano, que consiguió eliminar a los míticos ‘Boda Boom’ la semana pasada, ha durado tan solo tres programas como campeón pues han caído ante los guipuzcoanos ‘Beti Berundu’. Y lo han hecho por cometer errores como fallar en una pregunta sobre qué canción es de la autoría de Mark Knopfler, el que fuera líder de Dire Straits. Y no, no es ‘Every Breath You Take’…