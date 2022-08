Los ‘Calamardos’ y los ‘Intratables’ protagonizan la fase inicial más accidentada de ‘¡Boom!’

Desde que los ‘Sindulfos’ no están en ‘¡Boom!’ todo está más igualado. Y no porque los ‘Calamardos’ no sean un equipo competitivo, sino porque todavía les falta ese punto de experiencia con el que contaban los veteranos después de 174 programas.

En este momento, ambos conjuntos han mostrado sus debilidades en la fase inicial. La tercera y cuarta bomba se les ha resistido a los dos creando un clima de explosiones inusual durante las bombas negras.

De las ocho preguntas que se le han formulado a los dos equipos, tan solo han resuelto cuatro. Es decir, la mitad de las bombas a las que se han enfrentado han terminado implosionando en el plató… ¡Así ha sido este momento!

Los ‘Intratables’ hacen honor a su nombre en ‘¡Boom!’: Los ‘Calamardos’, contra las cuerdas