Confusiones que acaban en… ¡booom!

MOMENTOS '¡BOOM!' | 21 ABRIL

Los equipos participantes de nuestro último programa han comprobado

in situ

que las bombas no se andan con chiquitas cuando las dudas asaltan a los concursantes. Las aspirantes ‘Women In Black’ (Albacete) lo han comprobado cuando no han recordado que ‘Tutti Frutti’ de Little Richard es un rock clásico de toda la vida y los campeones ‘Nietos de Sole’ también recibido su dosis de pringue al fallar en una pregunta sobre la fauna de los Pirineos.